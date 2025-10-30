千葉・船橋市で、交際相手の男性を殺害したとして女が逮捕された。女は男性を刺したあと自ら通報。救急隊が駆けつけると、現場では男性が血まみれで倒れていた。女は2日前に凶器を万引きしていたことも判明しているが、取り調べでは黙秘しているという。交際相手殺害か…殺人の疑いで“女逮捕”千葉・船橋警察署で29日午前8時半ごろに撮影されたのは、うつむきながら警察車両に乗り込む女の姿だった。殺人の疑いで逮捕されたのは、