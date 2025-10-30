アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が、韓国の釜山で始まりました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談始まる立ったまま握手、撮影に応じる2人が対面で会談するのは2019年6月以来、6年ぶり、第2次トランプ政権が発足してからは初めてとなります。トランプ氏と習氏は立ったまま握手し、報道陣の撮影に応じました。トランプ氏は「我々はきょうとても成功する会合を行