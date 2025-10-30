幼い女の子が、頬にそっと手を添えて微笑む一枚の写真。その愛らしい姿と、大人に成長した現在の姿がTikTokに投稿されると、幼少期から変わらない透明感と容姿の美しさが大きな反響を呼びました。投稿者は、TikTokを中心に日常のひとコマを発信している、ことさん（@_koto.8）。可愛らしさはそのままに大人っぽく成長したビフォーアフター動画には、「小さい頃から可愛すぎるでしょ」「今も幼少期も可愛すぎる！」といった称賛の声