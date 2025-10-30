2025年10月30日の『徹子の部屋』に竹野内豊さんが登場。朝ドラ『あんぱん』の反響や自身の父との思い出を振り返ります。そこで、竹野内さんが朝ドラ『あんぱん』の柳井寛役について語った2025年5月26日の記事を再配信します。*****今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしと、妻・暢の夫婦をモデルとした物語です