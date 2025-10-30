30日朝、北秋田市元町の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、30日午前7時10分ごろ、北秋田市元町の畑にクマ1頭がいるのを、30代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約10メートルで、北秋田警察署までは約200メートルです。警察が付近の住民に注意を呼びかけています。