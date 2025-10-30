式年遷宮の関連行事などが始まり、今後、ますます機運が高まることを受け、改めて式年遷宮について知ってもらおうと、三重県職員などを対象に、伊勢市でセミナーが開かれました。セミナーは、三重県が南勢志摩地域の県職員や市町職員らに向け開いたもので、オンライン参加を含め、約140人が参加しました。今回は、文筆家の千種清美さんを講師に招き、クイズ形式で式年遷宮について学び、時折感嘆の声があがっていました。参加者か