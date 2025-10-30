NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第25話では、ヘブン（トミー・バストウ）が登校日も部屋から出てこない。 参考：吉沢亮、『ばけばけ』がハリウッド進出へのきっかけに？“英語芝居”撮影秘話 錦織（吉沢亮）がヘブンに避けられ続けた第24話。 第25話では、ヘブンが初登校前日を迎えるも、錦織はいまだヘブンとコミュニケーションがとれずに焦る。そんな状況の中、錦織は知事（佐野史郎）からヘブンのとある