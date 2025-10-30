今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】久しぶりにアルミを溶かしてポケモンのロゴを作る【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ポケモンの新作が出たと聞いたので、久しぶりにアルミ鋳造でポケモンのロゴを作ってみました。アルミ鋳造で様々な作品を作っている投稿者のまーくいものさん。ポケモンシリーズの新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が発売されたこ