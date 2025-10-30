瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夕方にかけては晴れの天気が続くでしょう。夜からは気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになる見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で20度でしょう。29日と同じくらいかやや高い気温になります。 31日は低気圧や前線の影響で、雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で12度、津山で9度、高松で14度でしょう。日中の最高気温は岡山で16度、津山で14度、高松で17度の