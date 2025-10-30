ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第7話が、28日に配信された。※以下、ネタバレあり。『ラブキャッチャージャパン2』場面カット○「こういうところかわいい」第7話では、一行がグループデートの舞台となる竹富島へ向かった。第6話でラブキャッチャーであることが明かされた起業家・ためくには、バレエ講師のサリオを誘って2人でデートへ。ためくには「サリオが絶対つけなさそうなものあげるわ