ゴンチャ ジャパンは11月6日、「台湾豆花 パール ミルクティー」(ICED/M 650円)と「台湾豆花 パール ジェラッティー」(FROZEN/M 680円)を国内のゴンチャ全店で発売する。「台湾豆花 パール ミルクティー」(ICED/M 650円)、「台湾豆花 パール ジェラッティー」(FROZEN/M 680円)次なるアジアンスイーツとして注目される「豆花(トウファ)」を使用したデザートティーが登場する。豆花は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥