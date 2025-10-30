＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 初日◇30日◇成田ヒルズカントリークラブ （千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催となる国内男子ツアー新規大会の第1ラウンドが進行している。【写真】石川遼のセッティングを大公開午前8時40分に10番からティオフしたツアー通算20勝の石川遼が前半9ホールを終えた。出だしからパーを並べ、この日初のバーディは17番パー3。1バーディ・ボギーなしの1アンダー・13位タイで折り返した。