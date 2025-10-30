リクスタは10月29日、「2025年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドベスト30」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」Web・アプリにおいて、アクセス数の多い名前順にランキングを抽出し、同社委員会の厳正な審査を経て作成された。集計期間は2024年10月1日〜2025年9月30日。2025年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドベスト30○男の子1位は「颯」男の子の名前第1位は「颯(はやて)」くんだった。2023年以来2年ぶり7回目の第1