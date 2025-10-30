ずいぶんと涼しくなり、朝晩の冷え込みを感じる季節。「ぐっすり眠れた気がしない」「寝ても疲れがとれない」と感じていませんか?季節の変わり目は、気温の寒暖差や夏の疲れが蓄積し、自律神経も乱れがちに。睡眠の質が落ちると、疲労が回復しにくくなるだけでなく、免疫力の低下にもつながる可能性があります。そこで今回は、愛晋会中江病院の中路幸之助先生に、「なぜ寝ても疲れがとれないのか? 」「季節の変わり目の睡眠のコツ