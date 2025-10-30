◇MLBワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手のするどい当たりは好プレーに阻まれました。2勝2敗で迎えたワールドシリーズ第5戦は初回にブルージェイズが先頭から2者連続ホームランでスタートを切ります。大谷選手は第1打席ピッチャーゴロ、第2打席空振り三振と、今季メジャーに昇格し、今年9月にメジャーに昇格したトレイ・イェサベージ投手からヒットを奪えません。