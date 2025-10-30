「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第３打席で右直に倒れた。難敵右腕のイエサベージと３度目の対戦。初球の変化球を見極め、２球目の高めは見逃した。３球目の内角低めスライダーをフルスイングするもバットは空を切って追い込まれた。４球目、浮いたスプリットを捉えると打球は右翼へのライナーに。打球速度は驚異的な１８９キロをマ