「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースが五回までに２桁三振を喫し、２点ビハインドで中盤を終えた。六回にはスミスが１１個目の三振を喫し、ワールドシリーズの新人タイ記録をアシストしてしまった。難敵のイエサベージに打線が沈黙した。二回から三回にかけて５者連続三振を喫するなど独特の軌道を見せるスプリットとスライダーに手を焼いた。五回にはコールが三振