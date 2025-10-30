「清酒鑑評会」で優秀賞を受賞した清酒を試飲する関係者＝30日正午、大阪市中央区の大阪国税局近畿2府4県で造られた清酒の出来栄えを審査する「清酒鑑評会」で、大阪国税局は30日、優秀賞51点を公表した。今年は「吟醸酒」と「かん酒用清酒」の2部門に72業者が145点を出品。品質評価員が風味などを審査した。今年の吟醸酒は華やかな香りで、甘味や酸味の味わいがバランスよくまとまった仕上がり。かん酒はうまみがあり、後味に