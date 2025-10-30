NECは10月29日、VMware Cloud Foundation（VCF）を基盤とするプライベートクラウド環境「NEC Private Cloud Infrastructure powered by VMware」を販売開始すると発表した。同日、VCFによる「モダン プライベートクラウド」推進に向け、NECと戦略的パートナーシップを強化する計画も発表された。NECは最新のテクノロジーを自社で実践するアプローチ「クライアントゼロ」戦略の一環として、VCFを自社の情報システムに導入する。○VM