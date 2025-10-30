【中島輝士怪物テルシー物語（７８）】初の海外チームでの指導となった台湾野球・統一セブンイレブン・ライオンズでの１年は充実したものになりました。２０１１年といえば、日本では３月１１日に東日本大震災が発生したシーズンです。台湾には親日家も多く試合開始前の募金活動にたくさんの方々が協力してくれました。選手たちも積極的に協力してくれたことを記憶しています。実体験ではありませんが、戦時に日本が台湾を統