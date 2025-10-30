ドジャースは２９日（日本時間３０日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズを迎えて第５戦に臨んだ。打線のつながりを欠くチームにロバーツ監督が?勝負手?を打った。先頭打者の大谷翔平投手（３１）は１番で不動ながら、コンビを組んできたベッツを３番に置き、２番にはスミスを配した。シリーズは２勝２敗のタイ。連覇に王手をかけられるかどうかの一戦で指揮官も必死のタクトを振った。グラウンドで戦う選手たちはもちろ