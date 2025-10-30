10月30日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、JR東海のリニア中央新幹線に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「常識的にこんなことはあり得ますよね」 ＪＲ東海はリニア中央新幹線の品川―名古屋間の総工事費が従来計画の7兆400億円から約4兆円増えて、11兆円に膨らむ見通しになったと発表した。当