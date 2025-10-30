ＭＬＢ選手会（ＭＬＢＰＡ）は２９日（日本時間３０日）に選手間投票による「プレーヤーズ・チョイス・アワード」の各賞を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」とナ・リーグ最優秀野手の２部門で最終候補に入っていたが、いずれも選出はならなかった。大谷はエンゼルス時代の２０２１年に年間最優秀選手とア・リーグ最優秀野手を同時受賞、２３年はア・リーグ最優秀野