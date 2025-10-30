物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は10月17日に亡くなった村山富市氏を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】夫人と並び笑顔を見せる村山富市氏「党にマイナスでも国が第一」巡り合わせの人生――。村山富市氏がよく口にした言葉だ。1994年、対立を続けてきた自民党と社会党が手を携え、新党さきがけも加わった「自社さ」連立政権で、社会党委員長の村山