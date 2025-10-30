今日30日(木)の夜も、「レモン彗星」が見えるチャンスはまだまだあります。また、水星が太陽から最も離れる「東方最大離角」となります。いつ見えるのか?天気は?気になるポイントをまとめました。一生に一度のチャンスにチャレンジレモン彗星は今年初めに発見された彗星で、地球への最接近は今月21日頃とされていますが、11月の初めにかけて、まだまだ観測のチャンスがあります。日の入り1時間後の西の空の地平高度20度ほどの低い