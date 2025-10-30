高松西警察署 元妻への傷害の疑いで香川県綾川町の解体業の男（26）が30日、逮捕されました。警察によりますと、男は30日午前１時20分ごろ、香川県内に住む元妻（26）の家で、元妻の首を手で絞めてけがをさせた疑いがもたれています。午前１時49分に男から「いろいろな原因でもめている」と110番通報があり、警察官が現場に駆け付け、男を逮捕しました。警察の調べに対し、男は「馬乗りになって首を絞めた」と容疑を認めて