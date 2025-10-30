２４日、最初に場を和ませるアイスブレーク活動を行う「ホスピタルクラウン」のボランティア。（太原＝新華社記者／解園）【新華社太原10月30日】中国山西省の山西医科大学護理（看護）学院「ホスピタルクラウン」ボランティアサービスチームがこのほど、中国の伝統的な祝日で敬老の日に当たる重陽節（旧暦9月9日、今年は10月29日）を前に、太原市万柏林区の寸草春暉養老院を訪問し、ゲームや無料の健康診断などの活動を通じて、