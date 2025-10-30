２８日、コシェルバエフ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京10月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、カザフスタンのコシェルバエフ新外相と北京で会談した。２８日、コシェルバエフ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）