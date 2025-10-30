東京時間10:46現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝19687.00（-94.00-0.48%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3970.00（-30.70-0.77%） ※東京金先物は5分程度の遅れ FOMC後に上昇一服した流れが継続し、NY金先時間外が売られ、東京金も軟調