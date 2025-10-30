アジア株上海株小動き、米中首脳会談を前にトランプが核兵器実験指示で不穏な空気漂う 東京時間10:51現在 香港ハンセン指数 26445.29（+99.15+0.38%） 中国上海総合指数 4015.10（-1.23-0.03%） 台湾加権指数 28277.75（-16.99-0.06%） 韓国総合株価指数 4102.40（+21.25+0.52%） 豪ＡＳＸ２００指数 8908.30（-17.86-0.20%） アジア株はまちまち。米利下げが好感されている一方で、