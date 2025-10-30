【新興国通貨】ドル人民元は7.09台後半推移＝中国人民元 昨日約1年ぶりの7.1000割れを付けたドル人民元は7.09台後半推移となっている。対円では昨日の153円トライの局面で21.558を付けたが、少し調整が入っている。21.558は今年1月以来の元高円安圏。 USDJPY 7.0953CNYJPY21.492