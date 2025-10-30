ほっこりおいしい和食 涼しくなると食べたくなるのが、ほっこりおいしい和食ですね。今回は簡単に作れる秋の和風献立をご紹介します。 大根をレンチンしてから煮る 「大根と厚揚げのそぼろ煮」は、大根を電子レンジで加熱しておくことで、煮る時間を短縮。大根と厚揚げだけだと物足りなさを感じてしまうかもしれませんが、ひき肉を加えることで満足できます。鶏ひき肉を使うので、豚ひき肉よりさっぱり食べられます。 大根と厚