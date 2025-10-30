こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4571」。かみのけ座の方向、約6000万光年先にあります。地球に向けてほとんど正面を向けた、いわゆるフェイスオン銀河のひとつ。明るい中心部分の周囲で、拡散していくように広がる青い渦巻腕（渦状腕）のあちこちに、たくさんの赤い斑点が散りばめられたような姿をしています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4571」（Credit: ESA/Hubble &a