【カイロ＝西田道成】イスラエル軍は２９日、パレスチナ自治区ガザ北部ベイトラヒヤで、イスラム主義組織ハマスのインフラ施設に対する「標的を絞った空爆」を実施したと発表した。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、攻撃で２人が死亡した。軍は、施設には武器などが保管され、イスラエルに対するテロ攻撃を準備していたと説明している。軍は「差し迫った脅威を除去するための作戦を継続する」と強調した。これに