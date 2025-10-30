30日午前11時5分ごろ、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の土浦市と石岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県土浦市石岡市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝