日本を訪問していたアメリカのトランプ大統領は29日午後、韓国の李在明大統領との首脳会談に臨み、関税交渉でも大枠で合意しました。一連のアジア訪問についてトランプ氏は「数兆ドルを持ち帰る！」とSNSに投稿。成功をアピールしています。【写真で見る】「金の冠」や“最高勲章”まで 韓国で国賓待遇をうけるトランプ氏米韓関税交渉“大枠で合意”トランプ氏を“国賓待遇”で歓迎アジアを歴訪中のトランプ大統領。各国の首脳と