義母とは仲良くやっていきたいものですが、初対面の段階で「この人無理だ……」と思ってしまうことがあると、円満な関係は築けないでしょう。どう考えても性格に難ありな義母だったら、無理して仲良くする必要もありませんが……。今回は、結婚の挨拶で義母とは絶対に仲良くなれないと思った話をご紹介いたします。容姿を批判「義母はやたらと人の容姿にケチをつける人なんです。芸能人を見て『この人の顔変わったわね』『この顔で