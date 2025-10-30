MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。10月28日（火）に配信された同番組の前編には、『しくじり先生 俺みたいになるな!!』本編にも登場し話題となった実業家の岸谷蘭丸さんが出演。中学受験で入学した名門・早稲田実業での学校生活を「人生最大のミス」と振り返った。「質実剛健」な校