（写真：sasaki106 / PIXTA）【書影を見る】『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか? 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール 』「勉強しているのに成績が上がらない子が増えている」と語るのは偏差値35から東大合格を果たし、漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡壱誠氏です。『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか？日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』を上梓し