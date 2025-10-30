かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。10月29日（水）の同番組では、好評企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が放送された。飲み好きが集まって、人気の居酒屋を舞台に“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する同企画。今回はTHE RAMPAGE・陣とAKB48・小栗有以、さらにちょんまげラーメン・田渕章裕が参戦し、多くの居酒屋が軒を連ねる五反田を練り歩いた。一行