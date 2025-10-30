29日夕方、大館市雪沢の県道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと、29日午後5時半ごろ、大館市雪沢字楢木岱の県道を小坂町方向から大館市方向に走っていた普通貨物自動車が、進行方向右側から飛び出してきたクマ2頭のうちの1頭と衝突しました。運転していた大館市の50代の男性にけがはありませんでした。クマの体長はいずれも1メートルほどで、そ