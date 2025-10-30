クマ出没情報を可視化している、秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」。画像は、秋田市内の10月30日午前の状況。中央下にJR秋田駅がある（画像：ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」より）【画像】クマに襲われそうになったときの「防御姿勢」クマによる人身被害が相次いでいる。環境省のまとめでは、今年度のクマによる死亡事故は全国で11人（10月29日現在）。民家や学校にもクマは姿を見せ、「いつ」