30日朝、潟上市の飯田川小学校の近くでクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、30日午前7時ごろ、潟上市飯田川和田妹川字中沢の市道にクマ2頭がいるのを、70代の男性が自宅の中から目撃しました。クマは、体長が約1メートルと約50センチで親子とみられます。200メートルほど離れた場所には飯田川小学校があり、警察が注意を呼びかけています。