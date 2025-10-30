ディスコは反落。２９日取引終了後に発表した４～９月期（上期）連結決算は売上高が１９４５億３７００万円（前年同期比８．７％増）、営業利益が７８８億７１００万円（同３．８％増）だった。生成ＡＩ向けを中心とした高水準の需要が追い風となった。 一方、あわせて開示した４～１２月期（第３四半期累計）の業績予想については売上高を２８７１億円（前年同期比５．３％増）、営業利益を１１１７億円（同３