息子などになりすまして岡山県吉備中央町の80歳の女性から現金150万円をだまし取った疑いで名古屋市の男子高校生（16）が緊急逮捕されました。 警察によりますと男子高校生（16）は何者かと共謀した上で、息子などになりすまして現金をだまし取ろうと考え、きのう（29日）息子になりすました何者かが吉備中央町の女性（80）に電話をかけて「法律事務所に支払うお金が必要」「友達にお金を借りてでも支払いをしないといけない」な