ソニーマーケティング株式会社は10月30日（木）、「野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025」を開催すると発表した。同日より12月7日（日）まで、作品の応募を受け付けている。 スマートフォンを含む、撮影機材を不問としたコンテスト。「フォト」と「ムービー」の2部門を設けており、それぞれの部門で大賞に選ばれた作品の作者に5万円分のソニーポイントが贈られる。 審査