田中美久が自身のInstagramを更新し、プライベートショットを大量に披露した。 【写真】大人っぽいメガネ姿や指原莉乃、新木優子との2ショットなどプライベートショットを大量公開した田中美久 ■田中、「まとめて載せてみます」と自然体の姿をまとめて披露 本投稿は、「最近のプライベート」とコメント。続けて、「私服やプライベートな写真を載せることが中々ないのでまとめて載せてみます」と綴り、