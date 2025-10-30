キムラユニティー [東証Ｓ] が10月30日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の27億円となり、従来の3.0％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の54億円に対する進捗率は50.2％に達し、5年平均の42.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.5％増の26.9億