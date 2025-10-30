30日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝152円54銭前後と、前日午後5時時点に比べ48銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円17銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース