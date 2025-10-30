こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。機械式時計の頂点、「トゥールビヨン」って憧れますよね。でも、繊細で、毎日手でゼンマイを巻く「儀式」が必要…。そんなイメージ、ありませんか？ もし、その美しい機構が、タフな日常使いもこなせる仕様だったら…。「ZEROO T10」の魅力は、そんな実用性の高さにあります。フライング・トゥールビヨンをゼロから再構築するZEROOブランド、記念す